德黑兰会谈背景下油价下跌——Channel NewsAsia

10月27日，在伊朗德黑兰举行会谈后，市场期待中东紧张局势缓和，油价下跌。与此同时，受针对沙特阿拉伯的袭击以及供应风险影响，布伦特原油报价仍接近六个月高点，Channel NewsAsia报道。

截至格林尼治时间00:00，布伦特原油期货下跌66美分，跌幅为0.57%，至每桶115.15美元。美国西得克萨斯中质原油下跌44美分，跌幅为0.43%，报每桶101.32美元。

德黑兰会谈

10月26日，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦在德黑兰与伊朗官员举行会谈，旨在缓解该地区紧张局势。沙特阿拉伯表示，此访目的是建立公开的谈判渠道，以“防止军事升级再度出现”。

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据伊朗国家媒体报道，四国同意继续谈判，以加强在和平与安全问题上的合作。对可能解决冲突的预期缓解了对石油供应中断的担忧，并对价格形成压力。

霍尔木兹海峡的风险

与伊朗有关联的胡塞武装对沙特阿拉伯发动的新一轮袭击限制了报价的跌幅。据一家自2017年以来追踪全球海上安全事件的华盛顿智库称，10月成为霍尔木兹海峡及邻近水域商业航运遇袭数量最多的一个月。

在冲突于2月开始前，约五分之一的全球能源供应经过霍尔木兹海峡。上周，在伊朗对海峡附近油轮发动一系列袭击后，布伦特原油价格突破每桶117美元——这是自4月以来的最高水平。报价也在10月26日达到这一水平。

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