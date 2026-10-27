Нафта подешевшала на тлі переговорів у Тегерані — Channel NewsAsia

Ціни на нафту 27 жовтня знизилися на тлі надій на послаблення напруженості на Близькому Сході після переговорів у Тегерані, Іран. Водночас котирування Brent залишалися поблизу шестимісячних максимумів через атаки на Саудівську Аравію та ризики для постачань, повідомляє Channel NewsAsia.

Станом на 00:00 за Гринвічем ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 66 центів, або на 0,57%, до 115,15 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate втратила 44 центи, або 0,43%, і торгувалася по 101,32 долара за барель.

Переговори в Тегерані

Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан 26 жовтня провели в Тегерані переговори з іранськими посадовцями, спрямовані на зниження напруженості в регіоні. Саудівська Аравія заявила, що метою візиту було налагодити відкриті канали для переговорів, аби «запобігти поверненню військової ескалації».

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За даними іранських державних медіа, чотири країни домовилися продовжувати переговори задля посилення співпраці у питаннях миру та безпеки. Очікування можливого врегулювання конфлікту зменшили побоювання щодо перебоїв із постачаннями нафти та тиснули на ціни.

Ризики в Ормузькій протоці

Падіння котирувань стримували нові атаки пов’язаних з Іраном хуситів на Саудівську Аравію. За даними вашингтонського аналітичного центру, який відстежує інциденти з морською безпекою у світі з 2017 року, жовтень став найгіршим місяцем за кількістю нападів на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та прилеглих водах.

До початку конфлікту в лютому через Ормузьку протоку проходило близько п’ятої частини світових енергетичних поставок. Минулого тижня Brent перевищила 117 доларів за барель — найвищий рівень із квітня — після серії іранських атак на танкери поблизу протоки. Цієї позначки котирування також досягали 26 жовтня.

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