Нефть подешевела на фоне переговоров в Тегеране — Channel NewsAsia

Цены на нефть 27 октября снизились на фоне надежд на ослабление напряженности на Ближнем Востоке после переговоров в Тегеране, Иран. В то же время котировки Brent оставались вблизи шестимесячных максимумов из-за атак на Саудовскую Аравию и рисков для поставок, сообщает Channel NewsAsia.

По состоянию на 00:00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подешевели на 66 центов, или на 0,57%, до 115,15 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate потеряла 44 цента, или 0,43%, и торговалась по 101,32 доллара за баррель.

Переговоры в Тегеране

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан 26 октября провели в Тегеране переговоры с иранскими чиновниками, направленные на снижение напряженности в регионе. Саудовская Аравия заявила, что целью визита было наладить открытые каналы для переговоров, чтобы «предотвратить возвращение военной эскалации».

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По данным иранских государственных СМИ, четыре страны договорились продолжать переговоры для усиления сотрудничества по вопросам мира и безопасности. Ожидания возможного урегулирования конфликта уменьшили опасения относительно перебоев в поставках нефти и оказывали давление на цены.

Риски в Ормузском проливе

Падение котировок сдерживали новые атаки связанных с Ираном хуситов на Саудовскую Аравию. По данным вашингтонского аналитического центра, который отслеживает инциденты в сфере морской безопасности по всему миру с 2017 года, октябрь стал худшим месяцем по количеству нападений на коммерческое судоходство в Ормузском проливе и прилегающих водах.

До начала конфликта в феврале через Ормузский пролив проходило около одной пятой мировых энергетических поставок. На прошлой неделе Brent превысила 117 долларов за баррель — самый высокий уровень с апреля — после серии иранских атак на танкеры вблизи пролива. Этой отметки котировки также достигали 26 октября.

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