Ceny ropy 27 października spadły w związku z nadziejami na złagodzenie napięć na Bliskim Wschodzie po rozmowach w Teheranie w Iranie. Jednocześnie notowania Brent utrzymywały się w pobliżu sześciomiesięcznych maksimów z powodu ataków na Arabię Saudyjską i zagrożeń dla dostaw, informuje Channel NewsAsia.

Według stanu na godz. 00:00 GMT kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały o 66 centów, czyli o 0,57%, do 115,15 dolara za baryłkę. Amerykańska ropa West Texas Intermediate straciła 44 centy, czyli 0,43%, i była notowana po 101,32 dolara za baryłkę.

Rozmowy w Teheranie

Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan 26 października przeprowadziły w Teheranie rozmowy z irańskimi urzędnikami, mające na celu zmniejszenie napięć w regionie. Arabia Saudyjska oświadczyła, że celem wizyty było ustanowienie otwartych kanałów negocjacji, aby „zapobiec powrotowi eskalacji militarnej”.

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Według irańskich mediów państwowych cztery państwa uzgodniły kontynuowanie rozmów w celu wzmocnienia współpracy w kwestiach pokoju i bezpieczeństwa. Oczekiwania na możliwe uregulowanie konfliktu zmniejszyły obawy przed zakłóceniami w dostawach ropy i wywierały presję na ceny.

Ryzyka w Cieśninie Ormuz

Spadek notowań ograniczały nowe ataki powiązanych z Iranem Huti na Arabię Saudyjską. Według waszyngtońskiego ośrodka analitycznego, który od 2017 roku monitoruje incydenty związane z bezpieczeństwem morskim na świecie, październik stał się najgorszym miesiącem pod względem liczby ataków na żeglugę handlową w Cieśninie Ormuz i przyległych wodach.

Przed rozpoczęciem konfliktu w lutym przez Cieśninę Ormuz przepływało około jednej piątej światowych dostaw energii. W ubiegłym tygodniu Brent przekroczył 117 dolarów za baryłkę — najwyższy poziom od kwietnia — po serii irańskich ataków na tankowce w pobliżu cieśniny. Notowania osiągnęły ten poziom również 26 października.

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