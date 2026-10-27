W Polsce w środę litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,55 zł, benzyny 98 — 7,24 zł, a oleju napędowego — 8,28 zł. Takie maksymalne ceny wynikają z opublikowanego we wtorek komunikatu ministra energii, o którym pisze RMF24.

Jak zmienią się ceny

W porównaniu z wtorkiem maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 3 grosze, a benzyny 98 — również o 3 grosze za litr. Jednocześnie maksymalna cena oleju napędowego wzrośnie o 10 groszy.

We wtorek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,58 zł, benzyny 98 — 7,27 zł, a oleju napędowego — 8,18 zł. Za nieprzestrzeganie ustalonych maksymalnych cen grozi kara do 1 mln zł.

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Pakiet CPN

Komunikat o maksymalnych cenach jest częścią trzeciego etapu pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Mechanizm uruchomiono po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Prezydent podpisał ustawę i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zgodnie z planem rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca roku.

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