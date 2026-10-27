В Польше в среду литр бензина АИ-95 будет стоить не более 6,55 злотого, бензина АИ-98 — 7,24 злотого, а дизельного топлива — 8,28 злотого. Такие предельные цены следуют из опубликованного во вторник сообщения министра энергетики, о котором пишет RMF24.

Как изменятся цены

По сравнению со вторником максимальная цена бензина АИ-95 снизится на 3 гроша, а бензина АИ-98 — также на 3 гроша за литр. В то же время предельная цена дизельного топлива вырастет на 10 грошей.

Во вторник литр бензина АИ-95 стоит не более 6,58 злотого, бензина АИ-98 — 7,27 злотого, а дизельного топлива — 8,18 злотого. За несоблюдение установленных максимальных цен предусмотрен штраф до 1 млн злотых.

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Пакет CPN

Сообщение о предельных ценах является частью третьего этапа пакета Ceny Paliwa Niżej (CPN). Механизм запустили после вступления в силу части положений закона о налоге на чрезвычайные прибыли топливных предприятий.

Президент подписал закон и одновременно направил его в Конституционный трибунал в порядке последующего контроля. Согласно плану правительства, весь пакет поддержки цен на топливо будет действовать до конца года.

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