西澳大利亚州水资源与环境监管部（DWER）已开始调查在巴罗岛雪佛龙戈尔贡天然气综合设施上空记录到的反复大规模甲烷排放。据澳大利亚广播公司新闻报道，该机构此前无法明确确定其是否对这些排放拥有管辖权。

州政府发言人表示，DWER正在努力查明排放原因，并正与雪佛龙联系，以确定适当的应对措施。该发言人称，在调查完成之前进行推测并不合适。

卫星数据

自去年11月以来，与联合国有关联的Tanager-1卫星在连续五次飞越期间，记录到工业综合设施上空出现大型甲烷羽流。最新公布的观测显示，戈尔贡酸性气体处理设施附近的排放速率为每小时7.8吨甲烷。按这一指标计算，该综合设施成为西澳大利亚州最大的甲烷排放源。

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联合国曾在去年7月和今年8月就这些排放向雪佛龙发出警告。该公司没有正式回应这些警告，但向澳大利亚广播公司新闻表示，正就其数据与联合国通信。雪佛龙拒绝就州政府的调查置评。

联邦政府立场

澳大利亚联邦气候变化、能源、环境和水资源部在参议院听证会上表示，对此类排放的监管属于州监管机构的职权范围。独立参议员戴维·波考克质疑，在涉及大量无法解释的排放情况下，联邦政府为何未参与其中。

戈尔贡工厂是澳大利亚最大的工厂之一，在三条工艺生产线上每年可生产1560万吨液化天然气。甲烷是一种比二氧化碳强得多的温室气体，并且根据报道引用的数据，约造成了四分之一的全球变暖。

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