Департамент водного и экологического регулирования Западной Австралии (DWER) начал расследование повторных крупных выбросов метана, зафиксированных над газовым комплексом Gorgon компании Chevron на острове Барроу. Как сообщает ABC News Australia, ранее ведомство не могло однозначно определить, обладает ли оно юрисдикцией в отношении этих выбросов.

Представитель правительства штата заявил, что DWER работает над установлением причины выбросов и контактирует с Chevron, чтобы определить надлежащую реакцию. По его словам, спекулировать до завершения расследования было бы неуместно.

Спутниковые данные

С ноября прошлого года связанный с ООН спутник Tanager-1 во время пяти последовательных пролётов фиксировал большие облака метана над промышленным комплексом. Последнее опубликованное наблюдение указало на темп выбросов 7,8 тонны метана в час вблизи установок очистки кислого газа Gorgon. По этому показателю комплекс стал крупнейшим источником выбросов метана в Западной Австралии.

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ООН предупреждала Chevron об этих выбросах в июле прошлого года и в августе этого года. Компания формально не предоставила ответа на предупреждения, однако сообщила ABC News Australia, что ведёт переписку с ООН по поводу её данных. Комментировать расследование штата Chevron не стала.

Позиция федеральных властей

Федеральный Департамент изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов Австралии во время слушаний в Сенате заявил, что надзор за такими выбросами относится к полномочиям регулятора штата. Независимый сенатор Дэвид Покок поставил под сомнение отсутствие участия федеральных властей в ситуации с крупными необъяснёнными выбросами.

Завод Gorgon относится к крупнейшим в Австралии: его мощность составляет 15,6 млн тонн сжиженного природного газа в год на трёх технологических линиях. Метан является значительно более мощным парниковым газом, чем углекислый газ, и, согласно приведённым в материале данным, ответственен примерно за четверть глобального потепления.

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