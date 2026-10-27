Австралія розслідує викиди метану на проєкті Chevron Gorgon — ABC News Australia

Департамент водного та екологічного регулювання Західної Австралії (DWER) почав розслідування повторних великих викидів метану, зафіксованих над газовим комплексом Gorgon компанії Chevron на острові Барроу. Як повідомляє ABC News Australia, раніше відомство не могло однозначно визначити, чи має юрисдикцію щодо цих викидів.

Представник уряду штату заявив, що DWER працює над встановленням причини викидів і контактує з Chevron, аби визначити належну реакцію. За його словами, спекулювати до завершення розслідування недоречно.

Дані супутника

Із листопада минулого року супутник Tanager-1, пов’язаний з ООН, під час п’яти послідовних прольотів фіксував великі хмари метану над промисловим комплексом. Останнє оприлюднене спостереження вказало на темп викидів 7,8 тонни метану на годину поблизу установок очищення кислого газу Gorgon. За цим показником комплекс став найбільшим джерелом викидів метану в Західній Австралії.

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ООН попереджала Chevron про ці викиди в липні минулого року та в серпні цього року. Компанія формально не надала відповіді на попередження, однак повідомила ABC News Australia, що листується з ООН щодо її даних. Коментувати розслідування штату Chevron не стала.

Позиція федеральної влади

Федеральний Департамент зміни клімату, енергетики, довкілля та водних ресурсів Австралії під час слухань у Сенаті заявив, що нагляд за такими викидами належить до повноважень регулятора штату. Незалежний сенатор Девід Покок поставив під сумнів відсутність участі федеральної влади в ситуації з великими непоясненими викидами.

Завод Gorgon належить до найбільших в Австралії: його потужність становить 15,6 млн тонн скрапленого природного газу на рік на трьох технологічних лініях. Метан є значно потужнішим парниковим газом, ніж вуглекислий газ, і, за наведеними у матеріалі даними, відповідальний приблизно за чверть глобального потепління.

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