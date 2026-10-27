Departament Regulacji Wodnych i Środowiskowych Australii Zachodniej (DWER) rozpoczął dochodzenie w sprawie powtarzających się dużych emisji metanu zarejestrowanych nad kompleksem gazowym Gorgon firmy Chevron na wyspie Barrow. Jak podaje ABC News Australia, wcześniej urząd nie był w stanie jednoznacznie określić, czy ma jurysdykcję w sprawie tych emisji.

Rzecznik rządu stanowego oświadczył, że DWER pracuje nad ustaleniem przyczyny emisji i kontaktuje się z Chevronem, aby określić właściwą reakcję. Według niego spekulowanie przed zakończeniem dochodzenia byłoby niewłaściwe.

Dane satelitarne

Od listopada ubiegłego roku związany z ONZ satelita Tanager-1 podczas pięciu kolejnych przelotów rejestrował duże chmury metanu nad kompleksem przemysłowym. Ostatnia opublikowana obserwacja wskazała tempo emisji na poziomie 7,8 tony metanu na godzinę w pobliżu instalacji oczyszczania gazu kwaśnego Gorgon. Według tego wskaźnika kompleks stał się największym źródłem emisji metanu w Australii Zachodniej.

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ONZ ostrzegała Chevron przed tymi emisjami w lipcu ubiegłego roku oraz w sierpniu tego roku. Firma formalnie nie odpowiedziała na ostrzeżenia, jednak przekazała ABC News Australia, że koresponduje z ONZ w sprawie jej danych. Chevron nie skomentował dochodzenia władz stanowych.

Stanowisko władz federalnych

Federalny Departament Zmian Klimatu, Energii, Środowiska i Zasobów Wodnych Australii podczas przesłuchań w Senacie oświadczył, że nadzór nad takimi emisjami należy do kompetencji regulatora stanowego. Niezależny senator David Pocock zakwestionował brak zaangażowania władz federalnych w sytuację dotyczącą dużych niewyjaśnionych emisji.

Zakład Gorgon należy do największych w Australii: jego zdolność wynosi 15,6 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie na trzech liniach technologicznych. Metan jest znacznie silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla i, według danych przytoczonych w materiale, odpowiada za około jedną czwartą globalnego ocieplenia.

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