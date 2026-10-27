Pentagon rozważa 90 dni autonomicznego działania baz USA — OilPrice

W USA Pentagon, według OilPrice, rozważa działania, które miałyby umożliwić dużym bazom wojskowym na kontynentalnym terytorium kraju funkcjonowanie bez zewnętrznego wsparcia przez co najmniej 90 dni. Publikacja powołuje się na Fox News, które poinformowało o dokumentach rzekomo uzyskanych przez swoich dziennikarzy.

Inicjatywa FORTRESS

Według Fox News planiści Pentagonu nazwali tę inicjatywę FORTRESS. Jej celem jest zmniejszenie zależności obiektów wojskowych od infrastruktury cywilnej w przypadku masowych przerw w dostawach energii elektrycznej i zakłóceń w zaopatrzeniu. Rzecznik Departamentu Obrony USA Sean Parnell oświadczył, że zależność obrony narodowej od standardowej infrastruktury cywilnej stanowi niedopuszczalne ryzyko.

Wśród opcji, które według materiału bada resort, są przenośne reaktory jądrowe, duże systemy magazynowania energii oraz autonomiczne mikrosieci. Takie rozwiązania mogłyby umożliwić bazom odłączanie się od cywilnych sieci elektroenergetycznych podczas długotrwałych przerw w dostawach prądu. W publikacji zaznaczono, że utrata energii elektrycznej może zakłócić działanie łączności, logistyki, produkcji uzbrojenia i systemów dowodzenia wojskowego.

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Zapasy i ochrona systemów

Jak podano, FORTRESS może również przewidywać gromadzenie amunicji, paliwa, minerałów o krytycznym znaczeniu, elektroniki, części zamiennych i artykułów medycznych. Ponadto plan rzekomo obejmuje przygotowanie cywilnych fabryk do szybkiego przejścia na produkcję na potrzeby wojskowe, regularne przemysłowe testy warunków skrajnych oraz ćwiczenia mobilizacyjne.

Osobną uwagę planuje się poświęcić ochronie wojskowych systemów łączności i nawigacji przed zakłóceniami w działaniu satelitów oraz zagłuszaniem GPS. Jako zagrożenia dla sieci energetycznej materiał wymienia cyberataki, sabotaż infrastruktury i możliwe zakłócenia dostaw podczas konfliktu zbrojnego.

Jako przykłady takich zagrożeń OilPrice przytacza ostrzeżenia federalnych agencji USA z lutego 2024 roku dotyczące powiązanych z Chinami hakerów Volt Typhoon, którzy według agencji naruszyli sieci infrastruktury krytycznej. Wspomniano także o ataku na dwie podstacje elektryczne w Karolinie Północnej w grudniu 2022 roku: bez prądu pozostało wówczas około 45 tys. odbiorców, a część z nich — przez maksymalnie pięć dni.

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