据OilPrice报道，美国五角大楼正在研究相关措施，以使位于美国本土的主要军事基地在没有外部支持的情况下至少运行90天。该媒体援引福克斯新闻报道称，其记者据称获得了相关文件。

FORTRESS倡议

据福克斯新闻报道，五角大楼的规划人员将该倡议命名为FORTRESS。其目标是在发生大规模停电和供应中断时，降低军事设施对民用基础设施的依赖。美国国防部发言人肖恩·帕内尔表示，国家防务依赖常规民用基础设施是不可接受的风险。

据报道，该部门正在研究的选项包括便携式核反应堆、大型储能系统和自主微电网。这类解决方案可使基地在长时间停电期间与民用电网断开连接。报道指出，电力丧失可能扰乱通信、物流、武器生产和军事指挥系统的运作。

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储备与系统保护

据报道，FORTRESS还可能 предусматривает储备弹药、燃料、关键矿产、电子设备、备件和医疗物资。此外，该计划据称包括让民用工厂为迅速转向军需生产作准备、定期开展工业压力测试以及举行动员演习。

计划还将特别重视保护军事通信和导航系统，使其免受卫星运行中断和GPS干扰的影响。报道将网络攻击、基础设施破坏以及军事冲突期间可能出现的供应中断列为电网面临的风险。

作为此类威胁的例子，OilPrice提到美国联邦机构在2024年2月发出的警告，涉及与中国有关联的Volt Typhoon黑客；据这些机构称，该组织已入侵关键基础设施网络。报道还提及2022年12月对北卡罗来纳州两座变电站的袭击：当时约4.5万用户断电，其中部分用户断电长达五天。

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