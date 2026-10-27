意大利能源公司埃尼（Eni）预计，位于塞浦路斯专属经济区的克罗诺斯气田将日产5亿立方英尺天然气。在公司签署价值18亿美元的生产基础设施建设合同后，埃尼全球自然资源首席运营官圭多·布鲁斯科表示，计划于2028年开始生产，《塞浦路斯邮报》报道。

经埃及供应

克罗诺斯的天然气将被运往埃及，在那里进行处理和液化。布鲁斯科估计，这将使每年生产约40批液化天然气成为可能。埃尼预计将把大部分供应量出售到欧洲市场。

埃及将有权按照市场条件购买部分天然气。埃尼代表表示，销售价格将取决于2028年的市场状况。他还指出，此类项目不一定需要预先拥有有保障的买家：部分资源可以在现货市场出售，包括通过埃尼在意大利的再气化能力。与此同时，公司正在寻求就部分供应量签订长期合同的机会。

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埃尼和道达尔的份额

埃尼预测，到2030年，其液化天然气业务组合将超过每年2000万吨。塞浦路斯天然气将占140万吨。克罗诺斯的总产量预计为280万吨，而法国道达尔作为埃尼在塞浦路斯专属经济区第6区块的合作伙伴，将拥有另一半的权利。

布鲁斯科称，该项目因利用现有的埃及天然气处理和液化基础设施而具备竞争力。他还否认塞浦路斯为维持能源公司对该国的兴趣而向埃尼作出特别让步，并表示该合同是一项标准的产品分成协议。

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