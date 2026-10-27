Итальянская энергетическая компания Eni ожидает, что месторождение Кронос в исключительной экономической зоне Кипра будет добывать 500 млн кубических футов природного газа в сутки. Начать производство планируется в 2028 году, заявил главный операционный директор Eni по глобальным природным ресурсам Гвидо Бруско после того, как компания заключила контракты на 1,8 млрд долларов для строительства добычной инфраструктуры, сообщает Cyprus Mail.

Поставки через Египет

Газ с Кроноса планируют доставлять в Египет, где его будут перерабатывать и сжижать. По оценке Бруско, это позволит производить примерно 40 партий сжиженного природного газа в год. Большую часть объемов Eni рассчитывает продавать на европейском рынке.

Египет будет иметь право покупать часть газа на рыночных условиях. Цена продажи, по словам представителя Eni, будет зависеть от рыночной ситуации в 2028 году. Он также отметил, что для такого проекта необязательно заранее иметь гарантированного покупателя: часть ресурса можно продавать на спотовом рынке, в том числе через регазификационные мощности Eni в Италии. В то же время компания ищет возможности для долгосрочных контрактов на часть объемов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Доли Eni и Total

Eni прогнозирует, что к 2030 году ее портфель сжиженного природного газа превысит 20 млн тонн в год. На кипрский газ будет приходиться 1,4 млн тонн. Общий объем добычи на Кроносе должен составить 2,8 млн тонн, а французская Total, партнер Eni в блоке 6 кипрской исключительной экономической зоны, будет иметь права на другую половину.

Бруско назвал проект конкурентоспособным благодаря использованию существующей египетской инфраструктуры для переработки и сжижения газа. Он также отверг утверждение о том, что Кипр предоставил Eni чрезвычайные уступки, чтобы сохранить интерес энергетических компаний к стране, и заявил, что контракт является стандартным соглашением о разделе продукции.

Читай нас в