Włoska spółka energetyczna Eni oczekuje, że złoże Kronos w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru będzie wydobywać 500 mln stóp sześciennych gazu ziemnego dziennie. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na 2028 rok, oświadczył dyrektor operacyjny Eni ds. globalnych zasobów naturalnych Guido Brusco po tym, jak firma zawarła kontrakty o wartości 1,8 mld dolarów na budowę infrastruktury wydobywczej, informuje Cyprus Mail.

Dostawy przez Egipt

Gaz z Kronosa ma być dostarczany do Egiptu, gdzie będzie przetwarzany i skraplany. Według szacunków Brusco umożliwi to produkcję około 40 ładunków skroplonego gazu ziemnego rocznie. Eni zamierza sprzedawać większość wolumenów na rynku europejskim.

Egipt będzie miał prawo kupować część gazu na warunkach rynkowych. Cena sprzedaży, według przedstawiciela Eni, będzie zależeć od sytuacji rynkowej w 2028 roku. Zaznaczył on również, że taki projekt nie musi z góry mieć gwarantowanego nabywcy: część surowca można sprzedawać na rynku spot, w tym za pośrednictwem zdolności regazyfikacyjnych Eni we Włoszech. Jednocześnie firma szuka możliwości zawarcia długoterminowych kontraktów na część wolumenów.

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Udziały Eni i Total

Eni prognozuje, że do 2030 roku jej portfel skroplonego gazu ziemnego przekroczy 20 mln ton rocznie. Na cypryjski gaz przypadnie 1,4 mln ton. Łączny wolumen wydobycia na Kronosie ma wynieść 2,8 mln ton, a francuski Total, partner Eni w bloku 6 cypryjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, będzie miał prawa do drugiej połowy.

Brusco uznał projekt za konkurencyjny dzięki wykorzystaniu istniejącej egipskiej infrastruktury do przetwarzania i skraplania gazu. Zaprzeczył również, że Cypr przyznał Eni nadzwyczajne ustępstwa, aby utrzymać zainteresowanie firm energetycznych krajem, i oświadczył, że kontrakt jest standardową umową o podziale produkcji.

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