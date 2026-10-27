海牙常设仲裁法院驳回了哈萨克斯坦在与国际财团就里海卡沙甘油田开发发生的争议中提出的120亿美元索赔。这些索赔涉及哈萨克斯坦称在2011年至2015年间发生的成本。法院认定，这些索赔是在诉讼时效届满后提出的。与此同时，仲裁庭维持了另外80亿美元的索赔，OilPrice援引彭博社报道。

围绕卡沙甘的争端

哈萨克斯坦要求由埃克森美孚、壳牌和道达尔能源等公司组成的石油企业财团进行赔偿。阿斯塔纳称，卡沙甘开发期间出现了延误和成本超支。卡沙甘油田位于里海，靠近哈萨克斯坦城市阿特劳。

据美国能源信息署估计，卡沙甘拥有超过130亿桶可采储量。经过多年的延误和成本大幅增加后，该油田于2016年开始生产。浅水、巨大的季节性温度波动以及储层中高含量的有毒和腐蚀性硫化氢，使开发工作更加复杂。由于浅水和寒冷气候，油田设施建在人工岛上。

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哈萨克斯坦还就与生产延误有关的收入损失提出了超过1300亿美元的单独索赔。据消息人士称，埃克森美孚表示，在仲裁争议得到解决之前，卡沙甘的进一步开发无法继续进行。

基础设施计划和产量

同一天，哈萨克斯坦宣布，世界银行私营部门机构国际金融公司将参与筹备2026年至2031年期间价值30亿美元的基础设施项目。该公司将在哈萨克斯坦联合经济研究计划框架内提供咨询服务。这些倡议将重点关注公私合作伙伴关系、交通基础设施发展以及更高效的水资源管理。

2026年前八个月，哈萨克斯坦生产了6170万吨石油，比2025年同期减少8.4%。8月，当局将2026年全年产量预测下调至9600万吨，此前去年的产量接近1亿吨。OilPrice称，该国主要出口路线里海管道财团出现的中断，是产量下降的主要因素之一。

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