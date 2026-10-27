Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила требования Казахстана на 12 млрд долларов в споре с международным консорциумом по поводу разработки нефтяного месторождения Кашаган в Каспийском море. Речь идет о расходах, которые, по утверждению Казахстана, были понесены в 2011–2015 годах. Суд пришел к выводу, что эти требования были поданы после истечения срока исковой давности. В то же время арбитраж оставил в силе другие требования на 8 млрд долларов, сообщает OilPrice со ссылкой на Bloomberg.

Спор вокруг Кашагана

Казахстан требует компенсации от консорциума нефтяных компаний, в который входят ExxonMobil, Shell и TotalEnergies. Астана утверждает, что при разработке Кашагана произошли задержки и перерасход средств. Месторождение Кашаган расположено в Каспийском море недалеко от казахстанского города Атырау.

По оценке Управления энергетической информации США, Кашаган располагает более чем 13 млрд баррелей извлекаемых запасов. Добыча на нем началась в 2016 году после многолетних задержек и значительного роста затрат. Разработку осложняют мелководье, значительные сезонные колебания температуры и высокое содержание токсичного и коррозионного сероводорода в пласте. Из-за мелководья и холодного климата объекты месторождения размещены на искусственных островах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Казахстан также выдвигает отдельные требования на сумму более 130 млрд долларов из-за недополученных доходов, связанных с задержками добычи. ExxonMobil, по данным источника, заявляет, что дальнейшая разработка Кашагана не может продолжаться до урегулирования арбитражных споров.

Инфраструктурные планы и добыча

В тот же день Казахстан объявил об участии Международной финансовой корпорации, частного подразделения Всемирного банка, в подготовке инфраструктурных проектов на 3 млрд долларов в 2026–2031 годах. Корпорация будет предоставлять консультационные услуги в рамках Совместной программы экономических исследований Казахстана. Инициативы должны быть сосредоточены на государственно-частном партнерстве, развитии транспортной инфраструктуры и более эффективном управлении водными ресурсами.

За первые восемь месяцев 2026 года Казахстан добыл 61,7 млн тонн нефти — на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В августе власти снизили прогноз годовой добычи на 2026 год до 96 млн тонн после показателя почти 100 млн тонн в прошлом году. OilPrice называет одним из главных факторов снижения перебои на основном экспортном маршруте страны — Каспийском трубопроводном консорциуме.

Читай нас в