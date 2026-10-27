Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze oddalił roszczenia Kazachstanu o wartości 12 mld dolarów w sporze z międzynarodowym konsorcjum dotyczącym zagospodarowania złoża naftowego Kaszagan na Morzu Kaspijskim. Chodzi o koszty, które według Kazachstanu poniesiono w latach 2011–2015. Trybunał uznał, że roszczenia zostały wniesione po upływie terminu przedawnienia. Jednocześnie arbitraż utrzymał w mocy inne roszczenia o wartości 8 mld dolarów, informuje OilPrice, powołując się na Bloomberg.

Spór wokół Kaszaganu

Kazachstan domaga się odszkodowania od konsorcjum spółek naftowych, do którego należą ExxonMobil, Shell i TotalEnergies. Astana twierdzi, że podczas rozwoju Kaszaganu doszło do opóźnień i przekroczenia kosztów. Złoże Kaszagan znajduje się na Morzu Kaspijskim w pobliżu kazachskiego miasta Atyrau.

Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej Kaszagan ma ponad 13 mld baryłek wydobywalnych zasobów. Wydobycie rozpoczęto tam w 2016 roku po wieloletnich opóźnieniach i znacznym wzroście kosztów. Rozwój złoża utrudniają płytkie wody, znaczne sezonowe wahania temperatur oraz wysoka zawartość toksycznego i korozyjnego siarkowodoru w złożu. Ze względu na płytkie wody i zimny klimat obiekty złoża znajdują się na sztucznych wyspach.

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Kazachstan wysuwa także odrębne roszczenia przekraczające 130 mld dolarów z tytułu utraconych dochodów związanych z opóźnieniami w wydobyciu. ExxonMobil, według źródła, twierdzi, że dalszy rozwój Kaszaganu nie może być kontynuowany do czasu rozstrzygnięcia sporów arbitrażowych.

Plany infrastrukturalne i wydobycie

Tego samego dnia Kazachstan ogłosił udział Międzynarodowej Korporacji Finansowej, prywatnego ramienia Banku Światowego, w przygotowaniu projektów infrastrukturalnych o wartości 3 mld dolarów w latach 2026–2031. Korporacja będzie świadczyć usługi doradcze w ramach Wspólnego Programu Badań Ekonomicznych Kazachstanu. Inicjatywy mają koncentrować się na partnerstwie publiczno-prywatnym, rozwoju infrastruktury transportowej i skuteczniejszym zarządzaniu zasobami wodnymi.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku Kazachstan wydobył 61,7 mln ton ropy, o 8,4% mniej niż w analogicznym okresie 2025 roku. W sierpniu władze obniżyły prognozę rocznego wydobycia na 2026 rok do 96 mln ton po wyniku blisko 100 mln ton w ubiegłym roku. OilPrice wskazuje zakłócenia na głównej trasie eksportowej kraju — Konsorcjum Rurociągu Kaspijskiego — jako jeden z głównych czynników spadku.

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