Сингапур запустил три программы для формирования местной экспертизы в сфере ядерной энергетики и оценки пригодности передовых ядерных технологий для производства электроэнергии. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Министерство энергетики, торговли и промышленности и Управление энергетического рынка Сингапура.

Инициативы представили 26 октября, в первый день Сингапурской международной энергетической недели. Власти подчеркнули, что страна еще не приняла решение об использовании ядерной энергии, однако считает необходимым развивать компетенции в управлении, лицензировании, регулировании и безопасности гражданской ядерной энергетики.

Три направления подготовки

Первая программа — Singapore Nuclear Manpower Development Programme — предусматривает партнерства между государственными учреждениями Сингапура и ведущими международными ядерными организациями. Чиновники смогут получать практический опыт в оценке технологий, разработке проектов, лицензировании и регуляторных механизмах.

На начальном этапе Управление энергетического рынка планирует подписать партнерские соглашения с канадской AtkinsRéalis, China National Nuclear Corporation Overseas и американской X-energy. Программу должны начать в следующем году и постепенно расширять в последующие годы.

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Вторая инициатива — Nuclear Manpower Development Programme (Industry) — ориентирована на сингапурские компании. Их работников будут привлекать к обучению и стажировкам у международных партнеров, чтобы они могли развивать ядерные стратегии своих предприятий и участвовать в коммерческих возможностях за рубежом.

Подготовка к международной оценке

Третья программа, Singapore Future Energy Fellowship, предусматривает привлечение международных экспертов в области энергетики для консультаций по долгосрочной энергетической стратегии страны, в том числе по низкоуглеродным технологиям. Первую группу специалистов по ядерной энергетике должны назначить в этом году для подготовки Сингапура к миссии Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission.

Эта миссия должна помочь оценить способность страны принять обоснованное решение о возможном развертывании передовых ядерных технологий. Министр энергетики, торговли и промышленности Тан Си Лен также сообщил, что Национальный университет Сингапура и Технологический университет Наньян работают над совместной магистерской программой по ядерной инженерии, которую планируют запустить в следующем году.

Кроме того, Управление энергетического рынка и Международное агентство по атомной энергии объявили о проведении первого форума IAEA@SIEW. На нем политики, регуляторы, представители промышленности, финансисты и эксперты будут обсуждать условия безопасного и ответственного развития ядерной энергетики в странах АСЕАН и более широком регионе.

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