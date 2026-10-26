Тайваньская государственная энергетическая компания Taiwan Power Co (Taipower) прогнозирует, что ее расходы на топливо в этом году увеличатся более чем на NT$160 млрд (US$4,92 млрд) из-за роста цен на природный газ на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Об этом Taipei Times сообщила со ссылкой на заявление компании.

Расходы на газ

Генеральный директор бухгалтерского департамента Taipower Тан Хуэй-лянь заявила, что при сохранении нынешних цен на газ до конца года расходы компании на топливо будут на NT$160 млрд выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке.

В Taipower отметили, что после начала войны, которую издание связывает с ударами США и Израиля по Ирану в конце февраля, цены на природный газ для электроэнергетики выросли более чем на 70%. Это добавило NT$71,1 млрд к расходам компании на топливо в период с марта по август.

Убытки и тарифы

По оценке Taipower, более высокие расходы на топливо увеличат ее накопленные убытки в этом году на NT$70 млрд — до NT$420 млрд. Это почти соответствует рекордному показателю NT$421,1 млрд, зафиксированному в конце 2024 года.

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Компания объясняет убытки высокой стоимостью топлива и тарифами на электроэнергию ниже себестоимости. Дополнительной нагрузкой являются NT$1,85 трлн займов, привлеченных для инфраструктурных проектов: расходы на обслуживание долга в этом году ожидаются на уровне NT$30 млрд.

Taipower не повышала тарифы с сентября прошлого года, когда средний тариф увеличили на 0,71%. Правительство также отказалось пересматривать тарифы в марте и в прошлом месяце, а следующее рассмотрение запланировано на декабрь. На предыдущем заседании компания предлагала повысить тарифы на 12,83% из-за подорожания топлива.

Руководство Taipower также призвало поддержать предложенный Кабинетом дополнительный бюджет в размере NT$71,1 млрд для покрытия растущих убытков компании. Документ ожидает рассмотрения законодателями.

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