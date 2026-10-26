Tajwańska państwowa spółka energetyczna Taiwan Power Co (Taipower) prognozuje, że jej koszty paliwa wzrosną w tym roku o ponad 160 mld NT$ (4,92 mld US$) z powodu rosnących cen gazu ziemnego w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie. Taipei Times poinformował o tym, powołując się na oświadczenie spółki.

Koszty gazu

Dyrektorka generalna departamentu księgowości Taipower, Tang Hui-lien, oświadczyła, że jeśli obecne ceny gazu utrzymają się do końca roku, koszty paliwa spółki będą o 160 mld NT$ wyższe niż przed rozpoczęciem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Taipower wskazał, że po rozpoczęciu wojny, którą publikacja wiąże z amerykańskimi i izraelskimi uderzeniami na Iran pod koniec lutego, ceny gazu ziemnego dla elektroenergetyki wzrosły o ponad 70%. Zwiększyło to koszty paliwa spółki o 71,1 mld NT$ w okresie od marca do sierpnia.

Straty i taryfy

Według oceny Taipower wyższe koszty paliwa zwiększą jej skumulowane straty w tym roku o 70 mld NT$, do 420 mld NT$. Jest to wartość niemal odpowiadająca rekordowym 421,1 mld NT$ odnotowanym pod koniec 2024 roku.

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Spółka wyjaśnia straty wysokimi kosztami paliwa oraz taryfami za energię elektryczną niższymi od kosztów własnych. Dodatkowym obciążeniem jest 1,85 bln NT$ pożyczek zaciągniętych na projekty infrastrukturalne: koszty obsługi długu w tym roku mają wynieść 30 mld NT$.

Taipower nie podnosił taryf od września ubiegłego roku, kiedy średnia taryfa wzrosła o 0,71%. Rząd odmówił również zmiany taryf w marcu i w ubiegłym miesiącu, a kolejny przegląd zaplanowano na grudzień. Na poprzednim posiedzeniu spółka proponowała podniesienie taryf o 12,83% z powodu wzrostu kosztów paliwa.

Kierownictwo Taipower wezwało również do poparcia zaproponowanego przez Gabinet dodatkowego budżetu w wysokości 71,1 mld NT$ na pokrycie rosnących strat spółki. Dokument oczekuje na rozpatrzenie przez ustawodawców.

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