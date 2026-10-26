W Rawalpindi i Islamabadzie w Pakistanie mieszkańcy zaczęli używać drewna opałowego i węgla do gotowania z powodu ograniczonych dostaw gazu ziemnego oraz gwałtownego wzrostu cen skroplonego gazu ropopochodnego (LPG). Jak informuje Dawn, LPG jest sprzedawany po 600 rupii pakistańskich za kilogram, podczas gdy cena ustalona przez regulatora wynosi 279 rupii.

Gaz dostarczany jest według harmonogramu

Przedstawiciele Sui Natural Gas Pipelines (SNGPL) oświadczyli, że spółka wprowadziła harmonogram dostaw gazu ziemnego na pory śniadania, obiadu i kolacji. Jeden z mieszkańców Rawalpindi powiedział gazecie, że gaz jest dostępny od 7:00 do 9:00, od 12:00 do 14:00 oraz od 18:00 do 21:00. Mieszkańcy skarżą się także na niskie ciśnienie w sieci, które utrudnia codzienne czynności.

Cena 11-kilogramowej butli domowej osiągnęła 6500 rupii, podczas gdy butle komercyjne są sprzedawane za ponad 25 tysięcy rupii. Sprzedawca przy ulicy Chaudhry Bostan Khan Road powiedział, że popyt na napełnianie butli znacznie wzrósł: miejscowi mieszkańcy również kupują teraz butle i napełniają je raz w tygodniu.

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Dostawy butli wstrzymano

Przedstawiciele Sui Natural Gas Pipelines poinformowali, że spółka od dwóch miesięcy nie dostarcza LPG w butlach odbiorcom domowym i komercyjnym w Rawalpindi i Islamabadzie, ponieważ nie ma dostępnego gazu. Według nich dostawy zostaną wznowione po dotarciu LPG do portu w Karaczi.

Według Stowarzyszenia Dystrybutorów LPG około 70% gazu zużywanego w Pakistanie jest importowane, a produkcja krajowa stanowi 30%. Stowarzyszenie oświadczyło, że zakłócenia w międzynarodowym transporcie ropy i gazu doprowadziły do niedoborów i wzrostu cen, a z powodu wysokiego zimowego popytu LPG może zdrożeć jeszcze bardziej. Przedstawiciel stowarzyszenia restauracji, firm cateringowych, cukierni i piekarni w Rawalpindi powiedział, że lokale gastronomiczne szczególnie cierpią z powodu wysokiej ceny LPG.

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