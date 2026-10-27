Rząd Pakistanu podniósł cenę benzyny o 1,54 rupii pakistańskiej za litr, a paliwa wysokoprężnego HSD — o 2,16 rupii. Jak podaje Dawn, nowe ceny obowiązują od 27 października.

Nowe ceny paliw

Po korekcie benzyna w kraju kosztuje 379,25 rupii za litr, a HSD — 395,82 rupii za litr. Rząd nadal pobiera 114 rupii podatków i opłat od każdego litra benzyny oraz 100 rupii od litra oleju napędowego.

Benzyna i HSD należą do głównych źródeł dochodów: ich łączna miesięczna sprzedaż wynosi około 700–800 tys. ton. Benzyna jest wykorzystywana głównie przez transport prywatny, małe samochody, riksze i pojazdy dwukołowe. Olej napędowy jest z kolei potrzebny dla transportu ciężkiego, elektrowni i dużych generatorów.

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Dynamika cen i środki oszczędnościowe

Według publikacji cena HSD spadła od szczytowego poziomu 520,35 rupii za litr, odnotowanego 3 kwietnia. Cena oleju napędowego zaczęła rosnąć od 281 rupii za litr po rozpoczęciu wojny USA z Iranem 28 lutego. Benzyna również osiągnęła maksymalny poziom 458,41 rupii za litr 3 kwietnia, po wzroście z 266 rupii w pierwszym tygodniu marca.

Wobec wzrostu cen paliw i konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd przywrócił środki oszczędnościowe. W szczególności rynki mają być zamykane o 21:00, a przydziały paliwa dla samochodów służbowych zmniejszono o 50% na trzy miesiące. W lipcu minister przemysłu naftowego Ali Pervaiz Malik poinformował, że ceny paliw będą ustalane codziennie zgodnie z trendami na rynku międzynarodowym; uprawnienie to powierzono regulatorowi Oil and Gas Regulatory Authority.

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