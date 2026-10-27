巴基斯坦政府将汽油价格每升上调1.54巴基斯坦卢比，并将高速柴油（HSD）价格上调2.16卢比。据Dawn报道，新价格自10月27日起生效。

新的燃油价格

调整后，该国汽油价格为每升379.25卢比，HSD价格为每升395.82卢比。政府继续对每升汽油征收114卢比的税费，对每升柴油征收100卢比的税费。

汽油和HSD是主要收入来源之一：两者每月合计销量约为70万至80万吨。汽油主要用于私人交通、小排量汽车、人力三轮车和两轮车辆。柴油则用于重型运输、发电厂和大型发电机。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

价格走势和节约措施

据该报报道，HSD价格已从4月3日录得的每升520.35卢比的峰值回落。2月28日美伊战争开始后，柴油价格从每升281卢比开始上涨。汽油价格也在4月3日达到每升458.41卢比的最高水平，此前其价格从3月第一周的每升266卢比上涨。

在燃油价格上涨和中东冲突的背景下，政府恢复了节约措施。具体而言，市场必须在21:00关闭，公务车辆的燃油配额在三个月内削减50%。7月，石油工业部长阿里·佩尔韦兹·马利克表示，燃油价格将根据国际市场趋势每日确定；这一权限被授予石油和天然气监管局（Oil and Gas Regulatory Authority）。

关注我们在