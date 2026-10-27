Правительство Пакистана повысило цену бензина на 1,54 пакистанской рупии за литр, а высокоскоростного дизельного топлива HSD — на 2,16 рупии. Как сообщает Dawn, новые цены действуют с 27 октября.

Новые цены на топливо

После пересмотра бензин в стране стоит 379,25 рупии за литр, а HSD — 395,82 рупии за литр. Правительство продолжает взимать 114 рупий налогов и сборов с каждого литра бензина и 100 рупий — с литра дизельного топлива.

Бензин и HSD являются одними из основных источников поступлений: их совокупные ежемесячные продажи составляют около 700–800 тысяч тонн. Бензин используют преимущественно для частного транспорта, малолитражных автомобилей, рикш и двухколёсного транспорта. Дизель, в свою очередь, необходим тяжёлому транспорту, электростанциям и крупным генераторам.

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Динамика цен и меры экономии

По данным издания, цена HSD снизилась от пикового уровня в 520,35 рупии за литр, зафиксированного 3 апреля. Стоимость дизельного топлива начала расти с 281 рупии за литр после начала войны США и Ирана 28 февраля. Бензин также достиг максимума в 458,41 рупии за литр 3 апреля после подорожания с 266 рупий в первую неделю марта.

На фоне роста цен на топливо и конфликта на Ближнем Востоке правительство восстановило меры экономии. В частности, рынки должны закрываться в 21:00, а объёмы топлива для служебных автомобилей на три месяца сократили на 50%. В июле министр нефтяной промышленности Али Первез Малик сообщил, что цены на топливо будут определяться ежедневно в соответствии с тенденциями международного рынка; эти полномочия поручили регулятору Oil and Gas Regulatory Authority.

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