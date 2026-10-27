Египет подписал предварительное соглашение о финансировании солнечного энергетического проекта Dandara стоимостью 650 млн долларов в южной провинции Кена. Объект будет построен в городе Нага-Хаммади; его планируемая мощность составит 1 гигаватт, а система аккумуляторного хранения энергии будет иметь емкость 200 мегаватт-часов.

Участники финансирования

Соглашение заключено с норвежской компанией Scatec и тремя многосторонними банками развития, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на египетское правительство. В финансовых договоренностях участвуют Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Африканский банк развития.

Национальный банк Египта также получит долю в капитале проектной компании.

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Две очереди строительства

Проект планируется реализовать в две фазы. Каждая из них предусматривает ввод 500 мегаватт солнечной генерации и 100 мегаватт-часов систем хранения энергии.

Египет расширяет проекты возобновляемой энергетики, чтобы сократить расходы на импорт природного газа. Страна стремится довести долю возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 42% к 2030 году.

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