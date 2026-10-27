Egipt podpisał wstępną umowę o finansowaniu wartego 650 mln dolarów projektu energii słonecznej Dandara w południowej prowincji Kena. Obiekt zostanie zbudowany w mieście Nag Hammadi; jego planowana moc wyniesie 1 gigawat, a system magazynowania energii w akumulatorach będzie miał pojemność 200 megawatogodzin.

Uczestnicy finansowania

Umowę zawarto z norweską spółką Scatec i trzema wielostronnymi bankami rozwoju, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na egipski rząd. W ustaleniach finansowych uczestniczą Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Afrykański Bank Rozwoju.

National Bank of Egypt również otrzyma udział kapitałowy w spółce projektowej.

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Dwie fazy budowy

Projekt ma zostać zrealizowany w dwóch fazach. Każda z nich przewiduje uruchomienie 500 megawatów generacji słonecznej oraz systemów magazynowania energii o pojemności 100 megawatogodzin.

Egipt rozwija projekty energii odnawialnej, aby zmniejszyć wydatki na import gazu ziemnego. Kraj dąży do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej do 42% do 2030 roku.

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