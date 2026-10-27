Egipt podpisał umowę na 650 mln dolarów dla projektu solarnego — Asharq Al-Awsat
Egipt podpisał wstępną umowę o finansowaniu wartego 650 mln dolarów projektu energii słonecznej Dandara w południowej prowincji Kena. Obiekt zostanie zbudowany w mieście Nag Hammadi; jego planowana moc wyniesie 1 gigawat, a system magazynowania energii w akumulatorach będzie miał pojemność 200 megawatogodzin.
Uczestnicy finansowania
Umowę zawarto z norweską spółką Scatec i trzema wielostronnymi bankami rozwoju, informuje Asharq Al-Awsat, powołując się na egipski rząd. W ustaleniach finansowych uczestniczą Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Afrykański Bank Rozwoju.
National Bank of Egypt również otrzyma udział kapitałowy w spółce projektowej.
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Dwie fazy budowy
Projekt ma zostać zrealizowany w dwóch fazach. Każda z nich przewiduje uruchomienie 500 megawatów generacji słonecznej oraz systemów magazynowania energii o pojemności 100 megawatogodzin.
Egipt rozwija projekty energii odnawialnej, aby zmniejszyć wydatki na import gazu ziemnego. Kraj dąży do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej do 42% do 2030 roku.