Єгипет підписав угоду про $650 млн для сонячного проєкту — Asharq Al-Awsat

Єгипет підписав попередню угоду про фінансування сонячного енергетичного проєкту Dandara вартістю 650 млн доларів у південній провінції Кена. Об’єкт будуватимуть у місті Нага-Хаммаді; його запланована потужність становитиме 1 гігават, а система акумуляторного зберігання матиме ємність 200 мегават-годин.

Учасники фінансування

Угоду уклали з норвезькою компанією Scatec і трьома багатосторонніми банками розвитку, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на єгипетський уряд. У фінансових домовленостях беруть участь Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку й Африканський банк розвитку.

Національний банк Єгипту також отримає частку в капіталі проєктної компанії.

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Дві черги будівництва

Проєкт планують реалізувати у дві фази. Кожна з них передбачає введення 500 мегаватів сонячної генерації та 100 мегават-годин систем зберігання енергії.

Єгипет розширює проєкти відновлюваної енергетики, щоб скоротити витрати на імпорт природного газу. Країна прагне довести частку відновлюваних джерел у виробництві електроенергії до 42% до 2030 року.

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