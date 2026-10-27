У Південній Кореї продовжили строк експлуатації Корі-3 і Корі-4 на 10 років — Korea Herald

Комісія з ядерної безпеки та захисту Південної Кореї схвалила продовження на 10 років строку експлуатації двох реакторів АЕС Корі на південному сході країни. Йдеться про енергоблоки Корі-3 та Корі-4, повідомляє Korea Herald.

Строки роботи реакторів

Після рішення регулятора Корі-3 зможе працювати до вересня 2034 року, а Корі-4 — до серпня 2035 року. Обидва реактори з водою під тиском мають валову потужність 1025 мегаватів кожен.

Енергоблоки припинили виробництво електроенергії після 40 років комерційної експлуатації. Корі-3 розпочав роботу у 1985 році, а Корі-4 — у 1986-му.

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Рішення регулятора

Державна енергетична компанія Korea Hydro & Nuclear Power звернулася до комісії щодо відновлення роботи цих блоків чотири роки тому. На початку жовтня регулятор також схвалив для них програму управління аваріями. Документ передбачає заходи для підтримання безпечних умов, запобігання аваріям і пом’якшення їхніх наслідків.

Минулого року ядерний регулятор Південної Кореї вже погодив десятирічне продовження експлуатації легководного реактора Корі-2.

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