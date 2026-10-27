Комиссия по ядерной безопасности и защите Южной Кореи одобрила продление на 10 лет срока эксплуатации двух реакторов АЭС Кори на юго-востоке страны. Речь идет об энергоблоках Кори-3 и Кори-4, сообщает Korea Herald.

Сроки работы реакторов

После решения регулятора Кори-3 сможет работать до сентября 2034 года, а Кори-4 — до августа 2035 года. Оба водо-водяных реактора под давлением имеют валовую мощность по 1025 мегаватт каждый.

Энергоблоки прекратили производство электроэнергии после 40 лет коммерческой эксплуатации. Кори-3 начал работу в 1985 году, а Кори-4 — в 1986-м.

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Решение регулятора

Государственная энергетическая компания Korea Hydro & Nuclear Power обратилась в комиссию по поводу возобновления работы этих блоков четыре года назад. В начале октября регулятор также утвердил для них программу управления авариями. Документ предусматривает меры по поддержанию безопасных условий, предотвращению аварий и смягчению их последствий.

В прошлом году ядерный регулятор Южной Кореи уже согласовал десятилетнее продление эксплуатации легководного реактора Кори-2.

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