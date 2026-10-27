Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Korei Południowej zatwierdziła przedłużenie o 10 lat okresu eksploatacji dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Kori na południowym wschodzie kraju. Chodzi o bloki Kori-3 i Kori-4, informuje Korea Herald.

Okresy pracy reaktorów

Po decyzji regulatora Kori-3 będzie mógł działać do września 2034 roku, a Kori-4 — do sierpnia 2035 roku. Oba reaktory wodne ciśnieniowe mają moc brutto po 1025 megawatów każdy.

Bloki zaprzestały produkcji energii elektrycznej po 40 latach komercyjnej eksploatacji. Kori-3 rozpoczął pracę w 1985 roku, a Kori-4 — w 1986 roku.

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Decyzja regulatora

Państwowa spółka energetyczna Korea Hydro & Nuclear Power zwróciła się do komisji o wznowienie pracy tych bloków cztery lata temu. Na początku października regulator zatwierdził dla nich również program zarządzania awariami. Dokument przewiduje działania mające na celu utrzymanie bezpiecznych warunków, zapobieganie awariom i łagodzenie ich skutków.

W ubiegłym roku południowokoreański regulator jądrowy zatwierdził już dziesięcioletnie przedłużenie eksploatacji lekkowodnego reaktora Kori-2.

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