Государственное энергетическое управление Китая призвало крупнейшие нефтегазовые компании страны — PetroChina, Sinopec, CNOOC и других производителей — расширять производственные мощности, увеличивать инвестиции и ускорять создание национальных баз снабжения нефтью и газом. Как сообщает OilPrice, директива была опубликована после заседания 21 октября; она предусматривает стабильный рост добычи нефти и более быстрое наращивание производства газа.

Запасы покрывают часть потребностей

По данным издания, в начале войны в Иране в феврале Китай имел в коммерческих и стратегических хранилищах от 1,3 млрд до 1,4 млрд баррелей нефти. Это позволило китайским нефтепереработчикам сократить закупки за рубежом, когда цена Brent превысила 100 долларов за баррель. В июне импорт нефти в Китай был, по оценке OilPrice, на 4,4 млн баррелей в сутки ниже среднего показателя 2025 года.

В сентябре китайские НПЗ переработали около 13,99 млн баррелей нефти в сутки. Внутренняя добыча составила 4,43 млн баррелей в сутки, импорт — 9,03 млн баррелей. Разницу примерно в 530 тыс. баррелей в сутки, по оценкам аналитиков, покрывали изъятием нефти из хранилищ. Наземные запасы КНР по состоянию на неделю, завершившуюся 19 октября, оценивались в 1,192 млрд баррелей — на 162 млн баррелей меньше майского максимума.

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Поиск альтернатив иранской нефти

OilPrice пишет, что доступные для поставок в Китай плавучие запасы иранской нефти, по оценке Kpler, к 5 октября сократились до менее чем 1 млн баррелей и впоследствии были исчерпаны. Ранее иранская нефть со скидками была важна для независимых китайских НПЗ. Теперь они могут столкнуться с необходимостью заменять эти объемы более дорогими поставками с Ближнего Востока, из Африки и других регионов при высоких ставках фрахта.

По данным китайских государственных СМИ, 21 октября Китай и Российская Федерация — государство-агрессор — договорились поддерживать компании, стремящиеся расширять взаимодействие в нефтяной сфере. Конкретные новые обязательства по объемам поставок не объявлялись. В 2025 году Китай добыл рекордные около 216 млн тонн нефти, а производство природного газа превысило 260 млрд кубометров. В то же время в сентябре страна импортировала более чем вдвое больше нефти, чем произвела самостоятельно.

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