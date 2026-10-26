В Равалпинди и Исламабаде, Пакистан, жители начали использовать дрова и уголь для приготовления пищи из-за ограниченных поставок природного газа и резкого подорожания сжиженного нефтяного газа (LPG). Как сообщает Dawn, LPG продают по 600 пакистанских рупий за килограмм при установленной регулятором цене в 279 рупий.

Газ подают по расписанию

Представители Sui Natural Gas Pipelines (SNGPL) заявили, что компания ввела график подачи природного газа на время завтрака, обеда и ужина. Один из жителей Равалпинди рассказал изданию, что газ доступен с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 21:00. Жители также жалуются на низкое давление в сети, которое затрудняет повседневные дела.

Стоимость бытового баллона весом 11 кг достигла 6500 рупий, тогда как коммерческие баллоны продают более чем за 25 тысяч рупий. Продавец на улице Чаудри Бостан Хан Роуд заявил, что спрос на заправку баллонов значительно вырос: местные жители теперь также покупают баллоны и заправляют их раз в неделю.

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Поставки баллонов приостановлены

Представители Sui Natural Gas Pipelines сообщили, что компания уже два месяца не поставляет LPG в баллонах бытовым и коммерческим потребителям Равалпинди и Исламабада, поскольку у нее нет газа в наличии. По их словам, поставки возобновят после прибытия LPG в порт Карачи.

По данным Ассоциации дистрибьюторов LPG, около 70% потребляемого в Пакистане газа импортируется, а внутреннее производство составляет 30%. В ассоциации заявили, что перебои в международных перевозках нефти и газа привели к дефициту и росту цен, а из-за высокого зимнего спроса LPG может подорожать еще больше. Представитель ассоциации ресторанов, кейтеринга, кондитерских и пекарен Равалпинди сказал, что заведения общественного питания особенно страдают от высокой стоимости LPG.

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