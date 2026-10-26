在巴基斯坦拉瓦尔品第和伊斯兰堡，由于天然气供应有限以及液化石油气（LPG）价格大幅上涨，居民开始使用柴火和煤炭做饭。《黎明报》报道称，LPG的售价为每公斤600巴基斯坦卢比，而监管机构设定的价格为279卢比。

天然气按时段供应

Sui Natural Gas Pipelines（SNGPL）代表表示，该公司已在早餐、午餐和晚餐时段实施天然气供应时间表。一名拉瓦尔品第居民告诉该报，天然气供应时间为7:00至9:00、12:00至14:00以及18:00至21:00。居民还抱怨管网压力过低，使日常事务变得困难。

一只11公斤家用气瓶的价格已达到6500卢比，而商用气瓶的售价超过2.5万卢比。乔杜里·博斯坦·汗路上的一名商贩表示，气瓶充装需求显著增加：当地居民如今也在购买气瓶，并每周充装一次。

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气瓶供应已暂停

Sui Natural Gas Pipelines代表称，由于没有可用气源，该公司已两个月未向拉瓦尔品第和伊斯兰堡的家庭及商业用户供应瓶装LPG。据他们表示，LPG抵达卡拉奇港后将恢复供应。

根据LPG经销商协会的数据，巴基斯坦消费的天然气中约70%依赖进口，国内生产占30%。该协会表示，国际石油和天然气运输中断导致供应短缺和价格上涨，而由于冬季需求旺盛，LPG价格可能进一步上涨。拉瓦尔品第餐馆、餐饮服务商、糖果店和面包店协会的一名代表表示，餐饮场所尤其受到LPG高价的影响。

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