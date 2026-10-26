26 października Singapur ogłosił pięcioletni plan rozwoju infrastruktury energetycznej, aby pokryć rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przewiduje on uruchomienie pięciu elektrowni gazowych, rozbudowę sieci elektroenergetycznej, zwiększenie mocy magazynowania energii oraz nowy cel dla energetyki słonecznej, poinformował Channel NewsAsia.

Według singapurskiego Urzędu Rynku Energii szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w sierpniu wyniosło 8,6 GW, a do 2031 roku może wzrosnąć do 9,9–13 GW. Władze wiążą to z rozwojem produkcji półprzewodników, centrów danych oraz upowszechnieniem transportu elektrycznego.

Nowe elektrownie i sieci

W latach 2026–2031 w kraju ma rozpocząć działalność pięć nowych elektrowni na gaz ziemny. Zwiększy to moce wytwórcze o około 26% w porównaniu z obecnym poziomem około 12 GW. Regulator ocenia także propozycje dotyczące dodatkowych elektrowni gazowych, które mogłyby rozpocząć pracę do 2032 roku.

Singapur planuje zainwestować do 5,3 mld dolarów singapurskich w rozbudowę sieci elektroenergetycznej w latach 2025–2029 — 11 razy więcej niż w poprzednich pięciu latach. Do 2031 roku planowana jest budowa siedmiu nowych stacji przesyłowych, a długość sieci kabli wysokiego napięcia ma wzrosnąć z około 7700 do 9100 km do 2030 roku.

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Energia słoneczna i magazyny energii

Władze wyznaczyły nowy cel rozwoju energetyki słonecznej — 4 GW mocy szczytowej do 2035 roku. Obecnie w Singapurze zainstalowano 2,3 GW szczytowej mocy słonecznej, a poprzedni cel zakładał osiągnięcie 3 GW do 2030 roku. Panele mają być instalowane na dachach budynków, zbiornikach wodnych i wolnych działkach gruntu.

Jednocześnie minister energii, handlu i przemysłu Tan See Leng zaznaczył, że nawet przy bardziej aktywnym rozwoju energia słoneczna będzie mogła pokryć nie więcej niż 10% prognozowanego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną w 2050 roku. Łączną pojemność systemów magazynowania energii chcą zwiększyć do 2030 roku z około 350 MWh do ponad 1 GWh.

Singapur rozwija również import niskoemisyjnej energii elektrycznej. Firma Sembcorp Utilities otrzymała warunkową zgodę na import 1,3 GW energii elektrycznej, w tym wytwarzanej przez morskie elektrownie wiatrowe w Wietnamie i elektrownie słoneczne w Malezji. Firma pracuje nad rozpoczęciem importu energii elektrycznej w ramach tego projektu do 2035 roku.

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