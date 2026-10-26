台湾国营能源公司台湾电力公司（Taiwan Power Co，Taipower）预计，今年其燃料成本将增加逾1600亿新台币（49.2亿美元），原因是在中东局势紧张的背景下天然气价格上涨。据《台北时报》援引该公司声明报道。

天然气成本

台电会计部门总经理唐慧莲表示，若当前天然气价格维持至年底，该公司的燃料成本将比中东冲突开始前高出1600亿新台币。

台电指出，在战争爆发后——该报将这场战争与2月底美国和以色列对伊朗的袭击联系起来——用于发电的天然气价格上涨逾70%。这使该公司3月至8月期间的燃料成本增加了711亿新台币。

亏损和电价

台电估计，更高的燃料成本将使其今年累计亏损增加700亿新台币，达到4200亿新台币。这几乎相当于2024年底创下的4211亿新台币纪录。

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该公司将亏损归因于高燃料成本以及低于成本的电价。为基础设施项目筹集的1.85万亿新台币贷款构成额外负担：今年的债务偿还成本预计将达300亿新台币。

台电自去年9月以来一直未上调电价，当时平均电价上调了0.71%。政府也拒绝在3月和上个月调整电价，下一次审议计划于12月进行。在上一次会议上，该公司因燃料价格上涨提议将电价上调12.83%。

台电管理层还呼吁支持内阁提出的711亿新台币追加预算，以弥补该公司不断扩大的亏损。该文件正等待立法者审议。

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