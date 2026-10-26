Arabia Saudyjska planuje od drugiej połowy 2027 roku składować ropę naftową w podziemnych magazynach Jurong Rock Caverns na wyspie Jurong w Singapurze. O wspólnym zamiarze poinformowali minister energii Arabii Saudyjskiej książę Abdulaziz bin Salman Al Saud oraz minister energii i siły roboczej Singapuru Tan See Leng, podaje Asharq Al-Awsat.

Zapasy bliżej rynków azjatyckich

Tan See Leng powiedział podczas Singapurskiego Międzynarodowego Tygodnia Energii, że planowane porozumienie ma zwiększyć odporność łańcucha dostaw saudyjskiej ropy do Azji Południowo-Wschodniej. Jak zaznaczył, przyczyni się ono również do bezpieczeństwa energetycznego Singapuru i jego gotowości na możliwe zakłócenia dostaw.

Książę Abdulaziz bin Salman Al Saud w wystąpieniu wideo zaznaczył, że umieszczenie zapasów bliżej kluczowych rynków azjatyckich zwiększy elastyczność sieci dostaw i wesprze bezpieczeństwo dostaw do Singapuru.

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Możliwości podziemnego kompleksu

Jurong Rock Caverns znajdują się 150 metrów pod ziemią. Kompleks może przechowywać do 1,47 mln metrów sześciennych, czyli około 9 mln baryłek, ciekłych węglowodorów, w tym ropy naftowej i kondensatu. Nie sprecyzowano wolumenu, który ma zostać przeznaczony na saudyjską ropę.

Saudi Aramco już przechowuje ropę w Japonii i Korei Południowej, gdzie lokalne rządy mają pierwszeństwo w zakupie zapasów z magazynów w razie niespodziewanego niedoboru. W 2017 roku pojemność magazynu na Okinawie zwiększono do 8,2 mln baryłek. W 2023 roku Aramco zawarło z Korea National Oil Corp pięcioletnią umowę na przechowywanie 5,3 mln baryłek ropy w obiektach rezerwowych portu Ulsan.

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