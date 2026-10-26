沙特阿拉伯计划从2027年下半年起，在新加坡裕廊岛的裕廊岩洞地下储库储存原油。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼·阿勒沙特亲王与新加坡能源与人力部长陈诗龙宣布了这一共同意向，Asharq Al-Awsat报道。

库存更接近亚洲市场

陈诗龙在新加坡国际能源周上表示，计划中的安排旨在增强沙特石油供应链通往东南亚的韧性。据他称，这也将有助于新加坡的能源安全及其应对潜在供应中断的准备。

阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼·阿勒沙特亲王在视频讲话中表示，将库存设在更靠近关键亚洲市场的地点，将提高供应网络的灵活性，并支持对新加坡供应的安全。

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地下设施的能力

裕廊岩洞位于地下150米处。该设施可储存多达147万立方米、即约900万桶的液态烃类，包括原油和凝析油。计划为沙特原油分配的储存量尚未说明。

Saudi Aramco已在日本和韩国储存石油，当地政府在出现意外短缺时拥有优先购买储库库存的权利。2017年，冲绳储库的容量扩大至820万桶。2023年，Aramco与韩国国家石油公司签署了一项为期五年的协议，在蔚山港的战略储备设施中储存530万桶石油。

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