Саудовская Аравия планирует со второй половины 2027 года хранить сырую нефть в подземных хранилищах Jurong Rock Caverns на острове Джуронг в Сингапуре. О совместном намерении заявили министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд и министр энергетики и трудовых ресурсов Сингапура Тан Си Ленг, сообщает Asharq Al-Awsat.

Запасы ближе к азиатским рынкам

Тан Си Ленг заявил на Сингапурской международной энергетической неделе, что планируемая договорённость должна повысить устойчивость цепочки поставок саудовской нефти в Юго-Восточную Азию. По его словам, она также будет способствовать энергетической безопасности Сингапура и его готовности к возможным перебоям с поставками.

Принц Абдулазиз бин Салман Аль Сауд в видеообращении отметил, что размещение запасов ближе к ключевым азиатским рынкам повысит гибкость сети поставок и поддержит безопасность поставок в Сингапур.

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Возможности подземного комплекса

Jurong Rock Caverns расположены на глубине 150 метров под землёй. Комплекс может хранить до 1,47 млн кубометров, или примерно 9 млн баррелей, жидких углеводородов, в том числе сырой нефти и конденсата. Объём, который планируется выделить для саудовской нефти, не уточняется.

Saudi Aramco уже хранит нефть в Японии и Южной Корее, где местные правительства имеют приоритетное право приобрести запасы из хранилищ в случае неожиданного дефицита. В 2017 году мощности хранилища на Окинаве расширили до 8,2 млн баррелей. В 2023 году Aramco заключила с Korea National Oil Corp пятилетнее соглашение о хранении 5,3 млн баррелей нефти на резервных объектах порта Ульсан.

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