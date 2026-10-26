W Mjanmie dostawy irańskiego paliwa lotniczego deklarowano jako olej napędowy. Według informacji Reutersa opublikowanych przez Jerusalem Post, w grudniu 2025 roku objęty amerykańskimi sankcjami tankowiec Reef przybył na wody Mjanmy z około 113 tysiącami baryłek paliwa.

Mjanmański broker energetyczny Dynamic Wave zawarł z tajską firmą Tawan-Oil Trading kontrakt o wartości 15,8 mln dolarów na dostawę rzekomo południowoafrykańskiego oleju napędowego. Dane ONZ i firmy Vortexa nie odnotowały handlu takim paliwem między RPA a Mjanmą w 2025 roku. Reuters, powołując się na dokumentację przewozową, zdjęcia satelitarne i analizę SynMax Intelligence, poinformował, że Reef dostarczył paliwo lotnicze z irańskiego portu Bandar Abbas.

W 2023 roku USA nałożyły ukierunkowane sankcje na sektor paliwa lotniczego w Mjanmie. Nabywcy irańskiej ropy i paliwa mogą również zostać objęci szerokimi amerykańskimi sankcjami.

Dokumenty regulatora

Na kilka dni przed przybyciem Reef mjanmański regulator walutowy poinformował klienta Dynamic Wave, że wyda dokumenty importowe, w których ładunek będzie wskazany jako olej napędowy, a nie paliwo lotnicze. Reuters zapoznał się z kopią pisma regulatora z 30 listopada, przekazaną agencji przez organizację Justice for Myanmar. Dokument nie wyjaśniał przyczyny takiego oznaczenia.

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Pismo zezwalało również Dynamic Wave i firmie National Energy Prime Aviation Services Company na zapłatę Tawan za dostawę. National Energy Prime Aviation Services Company jest częściowo własnością wspieranego przez wojsko rządu Mjanmy. Dynamic Wave, jej klient, przedstawiciele wojskowego rządu Mjanmy, regulatora walutowego oraz MSZ Iranu nie odpowiedzieli na pytania Reutersa dotyczące dostawy.

Poprzednia dostawa

W maju 2025 roku Dynamic Wave zawarła z Tawan kolejny kontrakt na 202 tysiące baryłek rzekomo południowoafrykańskiego oleju napędowego o wartości 26 mln dolarów. Warunki przewidywały przelew środków na konto Tawan w Siam Commercial Bank. Według Reutersa w konosamencie występowały niezgodności: gęstość paliwa odpowiadała specyfikacji paliwa lotniczego, a cena była o ponad 50% wyższa od światowego wskaźnika dla oleju napędowego.

17 czerwca 2025 roku tankowiec Noble wpłynął do Rangunu, przewożąc dla Dynamic Wave nieco mniej niż 200 tysięcy baryłek paliwa lotniczego. SynMax Intelligence ustaliła na podstawie zdjęć satelitarnych, że ładunek również załadowano w Bandar Abbasie. Podczas rejsu Noble nadawał sygnały wskazujące port Ćottogram w Bangladeszu jako miejsce przeznaczenia. Według Reutersa Iran był głównym dostawcą paliwa lotniczego dla mjanmańskiego wojska od października 2024 roku do grudnia 2025 roku.

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