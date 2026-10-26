缅甸将伊朗航空燃油伪报为柴油——《耶路撒冷邮报》

在缅甸，伊朗航空燃油的运货被申报为柴油。根据路透社的报道以及《耶路撒冷邮报》发布的信息，2025年12月，受到美国制裁的油轮Reef抵达缅甸水域，载有约11.3万桶燃油。

缅甸能源经纪商Dynamic Wave与泰国公司Tawan-Oil Trading签署了一份价值1580万美元的合同，供应据称来自南非的柴油。联合国和Vortexa公司的数据没有记录2025年南非与缅甸之间此类燃油的贸易。路透社援引运输记录、卫星图像和SynMax Intelligence的分析报道称，Reef从伊朗港口阿巴斯港运送了航空燃油。

2023年，美国对缅甸航空燃油行业实施了定向制裁。购买伊朗石油和燃油的买家也可能受到美国广泛制裁。

监管机构文件

在Reef抵达前数日，缅甸外汇监管机构告知Dynamic Wave的一名客户，将签发进口文件，其中货物将被列为柴油而非航空燃油。路透社查阅了监管机构11月30日的一封信件副本，该副本由Justice for Myanmar组织提供给该通讯社。文件没有解释作出这一标注的原因。

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该信还授权Dynamic Wave和National Energy Prime Aviation Services Company向Tawan支付这批货款。National Energy Prime Aviation Services Company部分由缅甸军方支持的政府所有。Dynamic Wave、其客户、缅甸军政府代表、外汇监管机构和伊朗外交部均未回应路透社有关这批货物的问询。

此前的供应

2025年5月，Dynamic Wave与Tawan又签署了一份合同，购买20.2万桶据称来自南非、价值2600万美元的柴油。条款规定将资金转入Tawan在暹罗商业银行的账户。路透社称，提单中存在不一致之处：燃油密度符合航空燃油的特征，而价格比柴油的全球基准高出50%以上。

2025年6月17日，油轮Noble驶入仰光，为Dynamic Wave运载了略少于20万桶航空燃油。SynMax Intelligence根据卫星图像确定，该批货物同样在阿巴斯港装载。在航行期间，Noble发出的信号显示其目的地为孟加拉国吉大港。路透社称，从2024年10月至2025年12月，伊朗是缅甸军方航空燃油的主要供应国。

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