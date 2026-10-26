В Мьянме поставки иранского авиационного топлива оформляли как дизельное. По данным Reuters, опубликованным Jerusalem Post, в декабре 2025 года находящийся под санкциями США танкер Reef прибыл в воды Мьянмы с примерно 113 тысячами баррелей топлива.

Мьянманский энергетический брокер Dynamic Wave заключил с тайской компанией Tawan-Oil Trading контракт на поставку якобы южноафриканского дизельного топлива на 15,8 млн долларов. Данные ООН и компании Vortexa не зафиксировали торговли таким топливом между ЮАР и Мьянмой в 2025 году. Reuters, ссылаясь на записи о перевозках, спутниковые снимки и анализ SynMax Intelligence, сообщил, что Reef доставил авиационное топливо из иранского порта Бендер-Аббас.

В 2023 году США ввели целевые санкции против отрасли авиационного топлива Мьянмы. Покупатели иранской нефти и топлива также могут попасть под широкие американские санкции.

Документы регулятора

За несколько дней до прибытия Reef валютный регулятор Мьянмы сообщил клиенту Dynamic Wave, что выдаст импортные документы, в которых груз будет указан как дизельное, а не авиационное топливо. Reuters ознакомился с копией письма регулятора от 30 ноября, переданной агентству организацией Justice for Myanmar. В документе не объяснялась причина такой маркировки.

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Письмо также разрешало Dynamic Wave и компании National Energy Prime Aviation Services Company оплатить поставку Tawan. National Energy Prime Aviation Services Company частично принадлежит поддерживаемому военными правительству Мьянмы. Dynamic Wave, ее клиент, представители военного правительства Мьянмы, валютного регулятора и МИД Ирана не ответили на запросы Reuters относительно поставки.

Предыдущая поставка

В мае 2025 года Dynamic Wave заключила с Tawan еще один контракт на 202 тысячи баррелей якобы южноафриканского дизельного топлива стоимостью 26 млн долларов. Условия предусматривали перевод средств на счет Tawan в Siam Commercial Bank. По данным Reuters, в накладной были несоответствия: плотность топлива соответствовала характеристикам авиационного топлива, а цена была более чем на 50% выше мирового ориентира для дизельного топлива.

17 июня 2025 года танкер Noble вошел в Янгон, перевозя для Dynamic Wave чуть менее 200 тысяч баррелей авиационного топлива. SynMax Intelligence установила по спутниковым снимкам, что груз также был загружен в Бендер-Аббасе. Во время рейса Noble передавал сигналы, указывавшие порт Читтагонг в Бангладеш в качестве пункта назначения. По данным Reuters, Иран был основным поставщиком авиационного топлива для мьянманских военных с октября 2024 года по декабрь 2025 года.

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