W Chinach badacze prognozują wzrost przepływu rzeki Jarlung Cangpo w XXI wieku oraz większe prawdopodobieństwo ekstremalnie wysokiego przepływu. Rzeka, na której budowany jest największy na świecie planowany projekt hydroenergetyczny, płynie dalej do Indii, gdzie nosi nazwę Brahmaputra.

Prognoza do końca stulecia

Jak podaje South China Morning Post, naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Junnan modelowali miesięczny przepływ w rejonie stacji hydrologicznej Nuxia na lata 2030–2100. W scenariuszach umiarkowanych i wysokich emisji, stosowanych przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, wskaźnik może wzrosnąć odpowiednio o około 20% i 29% w porównaniu z odtworzonym okresem historycznym.

Badacze zaznaczyli, że przyszły średni roczny przepływ, według ich szacunków, będzie przekraczać poziomy odnotowane zarówno w odtworzonych danych, jak i w obserwacjach instrumentalnych. Jednocześnie oczekiwany jest nie tylko wzrost średniego przepływu, lecz także wyższe prawdopodobieństwo zdarzeń o nadzwyczajnie wysokich wartościach.

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Dane z siedmiu stuleci

Aby odtworzyć historię hydrologiczną rzeki, zespół wykorzystał dane o szerokości i gęstości słojów drzew. Próbki cyprysów i świerków wrażliwych na wilgoć zbierano w latach 2008–2020 na 11 wysokogórskich stanowiskach w południowo-wschodniej części Wyżyny Tybetańskiej. Wraz z danymi ze stacji Nuxia w mieście na poziomie powiatu Milin umożliwiło to odtworzenie przepływu dla lat hydrologicznych od 1325 do 2020 roku.

W ciągu 700 lat naukowcy zidentyfikowali 14 okresów wilgotnych i 14 suchych. Wskazali, że ocieplenie na Wyżynie Tybetańskiej, które w ostatnim stuleciu postępowało około dwa razy szybciej niż średnie tempo globalne, przyspiesza topnienie lodowców, degradację wieloletniej zmarzliny oraz skraca czas utrzymywania się pokrywy śnieżnej. Badacze wezwali do uwzględniania przyszłego przepływu przy planowaniu infrastruktury wodnej, ocenie ryzyka transgranicznego, działaniach przeciwpowodziowych i potrzebach ekologicznych rzeki.

Projekt zapory

Planowana elektrownia wodna w Medogu, znanym również jako Motuo, w południowo-wschodnim Tybecie ma uzyskać moc zainstalowaną przekraczającą 60 000 megawatów. To około trzykrotnie więcej niż chińska Zapora Trzech Przełomów, największa działająca elektrownia wodna na świecie. Projekt wzbudził obawy w położonych niżej wzdłuż rzeki Indiach i Bangladeszu w związku z kwestiami zaopatrzenia w wodę i środowiska.

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