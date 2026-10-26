В Китае исследователи прогнозируют увеличение стока реки Ярлунг-Цангпо в течение XXI века и рост вероятности экстремально высокого стока. Река, на которой строят крупнейший в мире запланированный гидроэнергетический проект, далее течет в Индию, где называется Брахмапутрой.

Прогноз до конца столетия

Как сообщает South China Morning Post, ученые Китайской академии наук и Юньнаньского университета смоделировали ежемесячный сток в районе гидрологической станции Нусия на период 2030–2100 годов. По сценариям умеренных и высоких выбросов, используемым Межправительственной группой экспертов по изменению климата, показатель может вырасти примерно на 20% и 29% соответственно по сравнению с реконструированным историческим периодом.

Исследователи отметили, что будущий среднегодовой сток, по их оценкам, будет превышать уровни, зафиксированные как в реконструированных данных, так и в инструментальных наблюдениях. При этом ожидается не только увеличение среднего стока, но и более высокая вероятность событий с чрезвычайно высокими показателями.

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Данные за семь столетий

Для восстановления гидрологической истории реки команда использовала данные о ширине и плотности годичных колец деревьев. Образцы чувствительных к влажности кипарисов и елей собирали в 2008–2020 годах на 11 высокогорных участках юго-востока Тибетского плато. Вместе с данными станции Нусия в городе уездного уровня Милинь это позволило реконструировать сток за водные годы с 1325 по 2020 год.

За 700 лет ученые определили 14 влажных и 14 засушливых периодов. Они указали, что потепление на Тибетском плато, которое в течение последнего столетия происходило примерно вдвое быстрее среднемирового темпа, ускоряет таяние ледников, деградацию многолетней мерзлоты и сокращает продолжительность снежного покрова. Исследователи призвали учитывать будущий сток при планировании водной инфраструктуры, оценке трансграничных рисков, противопаводковых мерах и экологических потребностях реки.

Проект плотины

Планируемая гидроэлектростанция в Медоге, также известном как Мотуо, в юго-восточном Тибете должна получить установленную мощность более 60 000 мегаватт. Это примерно втрое больше, чем у китайской плотины «Три ущелья», крупнейшей действующей гидроэлектростанции мира. Проект вызвал обеспокоенность в расположенных ниже по течению Индии и Бангладеш из-за вопросов водоснабжения и окружающей среды.

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