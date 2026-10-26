中国研究人员预测，雅鲁藏布江在21世纪的径流将增加，出现极高径流的概率也将上升。这条正在建设全球最大规划水电项目的河流随后流入印度，在当地被称为布拉马普特拉河。

至本世纪末的预测

据《南华早报》报道，中国科学院和云南大学的科学家对努西亚水文站附近地区2030年至2100年的月径流进行了模拟。根据政府间气候变化专门委员会采用的中等和高排放情景，与重建的历史时期相比，该指标可能分别增加约20%和29%。

研究人员指出，按照他们的估计，未来年平均径流将超过重建数据和仪器观测中记录的水平。同时，预计不仅平均径流会增加，发生径流值异常高事件的概率也会更高。

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七个世纪的数据

为重建这条河流的水文历史，研究团队使用了树木年轮宽度和密度数据。2008年至2020年间，研究人员在青藏高原东南部11个高海拔地点采集了对湿度敏感的柏树和云杉样本。结合米林县级市努西亚站的数据，研究人员得以重建1325年至2020水文年的径流。

在700年间，科学家确定了14个湿润期和14个干旱期。他们指出，过去一个世纪里，青藏高原变暖的速度约为全球平均速度的两倍，这加速了冰川融化、永久冻土退化，并缩短了积雪覆盖的持续时间。研究人员呼吁在水利基础设施规划、跨境风险评估、防洪措施以及河流生态需求中考虑未来径流。

大坝项目

位于西藏东南部墨脱、又称莫图奥的规划水电站，装机容量预计将超过6万兆瓦。这大约是中国三峡大坝的三倍，三峡大坝是全球最大的在运水电站。该项目因供水和环境问题引发了下游印度和孟加拉国的担忧。

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