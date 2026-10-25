Ливия открыла газовое месторождение Аль-Рашад к югу от восточного города Брега. Его производственная мощность достигает до 50 млн кубических футов газа в сутки. Открытие должно укрепить поставки газа для электростанций и промышленных секторов, сообщает Anadolu Agency.

Открытие месторождения

Об открытии во время церемонии по случаю 65-й годовщины первого экспорта ливийской сырой нефти объявил глава Национальной нефтяной корпорации Ливии Масуд Сулейман.

По словам Сулеймана, ввод месторождения в эксплуатацию является важным дополнением для нефтегазового сектора и должен укрепить поставки газа для электростанций и промышленности.

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Первую партию нефти Ливия экспортировала через нефтяной терминал в Бреге 25 октября 1961 года. Эта поставка положила начало выходу ливийской нефти на международные рынки.

Добыча газа

По данным Национальной нефтяной корпорации, Ливия добывает около 2,4 млрд кубических футов природного газа в сутки. Оценки доказанных запасов газа страны составляют от 53 трлн до 80 трлн кубических футов.

Ливия экспортирует природный газ в Европу по трубопроводам, а также использует его внутри страны для производства электроэнергии и нужд промышленного сектора.

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