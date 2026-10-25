Жители Зарии в штате Кадуна в Нигерии заявили, что временное снижение цены бензина на автозаправках Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) почти не облегчило их расходы. Как сообщает Premium Times Nigeria, водители, операторы мотоциклов и трициклов, а также торговцы жалуются на высокие транспортные расходы, цены на продукты и низкую покупательную способность.

Председатель кооператива автомоек Хамису Сани сказал, что на станциях NNPC цена литра бензина снизилась с 1423 до 1379 найр. В то же время водители и операторы мотоциклов и трициклов считают такое снижение недостаточным для ежедневной работы. Коммерческий водитель Данлами Гарба-Дан Кабо рассказал, что не ощутил существенной выгоды даже после заправки на станции NNPC в Дакатсалле.

Разные цены на АЗС

Журналисты издания проверили цены на нескольких АЗС в Зарии и зафиксировали различия. На бывшей станции NNPC возле рынка Данмагаджи, которой теперь управляет Eterna, бензин продавался по 1410 найр за литр. На АЗС Shafa возле эстакады Квангила цена составляла 1430 найр за литр.

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На станции NNPC в Рандан-Кано бензин стоил 1379 найр за литр, тогда как на станции в районе Силвер в Самару — 1414 найр. Сотрудник последней станции заявил, что инициатива по снижению цены там еще не была полностью внедрена. Менеджер станции NNPC в районе PZ Сэмюэл Омата сказал, что с 8 октября клиенты могут получать скидку в 66 найр за литр через приложение NNPC и при оплате из электронного кошелька.

Временная мера

По данным издания, федеральное правительство объявило, что NNPC Retail в течение 30 дней будет продавать бензин без собственной розничной маржи — по закупочной стоимости, чтобы смягчить последствия роста мировых цен на нефть и нефтепродукты. Торговцы в Зарии отметили, что дорогой бензин влияет на стоимость товаров и спрос. Продавец на рынке Сабон-Касува рассказал, что цена единицы пропаренного риса, которая пять лет назад составляла 450–500 найр, позднее выросла до 7500 найр, затем снизилась до 3500 найр, а в последнее время снова поднялась до 4500 найр.

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