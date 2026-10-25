В правительстве Великобритании возникли разногласия относительно возможного разрешения на бурение на нефтяном месторождении Rosebank в Северном море. Канцлер Джон Хили поддерживает проект, тогда как министр энергетики Миатта Фанбулле, отвечающая за решение, склоняется к отказу, сообщает The Guardian.

Последнее слово может остаться за премьер-министром

Лицензия на Rosebank сейчас приостановлена из-за опасений относительно экологического воздействия проекта. На прошлой неделе Хили заявил ITV, что ожидает направления доходов от нефти и газа в новый энергетический фонд. Как отмечает издание, это может свидетельствовать о том, что он рассчитывает на поступления от Rosebank.

Если между членами правительства возникнет конфликт, окончательное решение, как ожидается, будет принимать премьер-министр. Представитель правительства отказался комментировать информацию Mail on Sunday о том, что Хили и Энди Бернем якобы договорились продвигать проект, подчеркнув, что этот вопрос относится к компетенции министра энергетики.

В Министерстве энергетической безопасности и нулевых выбросов заявили, что не комментируют спекуляции. Там добавили, что при принятии решения будут учтены все релевантные доказательства, включая экологические оценки и замечания, полученные в ходе консультаций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отличие от газового месторождения Jackdaw

Фанбулле ранее одобрила разработку меньшего газового месторождения Jackdaw, однако заявила, что его обстоятельства отличаются от Rosebank. По ее словам, Великобритании потребуется газ во время перехода к нулевым выбросам, а добыча газа в Северном море имеет меньший углеродный след, чем импорт.

Министр отметила, что Jackdaw ориентирован на внутренний рынок, тогда как Rosebank является нефтяным месторождением, большая часть продукции которого будет экспортироваться. По данным The Guardian, Rosebank будет производить примерно в семь раз больше выбросов, чем Jackdaw, а его польза для энергетической безопасности страны может быть меньше из-за экспорта нефти.

Окончательное решение еще не принято, его ожидают до конца года. Отказ от Rosebank, по оценке издания, станет ударом для энергетической отрасли Северного моря и победой климатических активистов. Депутаты-лейбористы заявили, что в случае одобрения проекта в партии возможно значительное сопротивление.

Фанбулле также пообещала направлять будущие доходы от Северного моря на проекты чистой энергетики через энергетический фонд. На прошлой неделе она сообщила, что фонд должен получить в бюджете 2 млрд фунтов стерлингов.

Читай нас в