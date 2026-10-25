英国政府就开发Rosebank产生分歧——《卫报》

英国政府内部就是否允许在北海Rosebank油田进行钻探出现分歧。财政大臣约翰·希利支持该项目，而负责作出决定的能源大臣米亚塔·范布勒倾向于拒绝该项目，《卫报》报道称。

最终决定权可能在首相手中

由于对该项目环境影响的担忧，Rosebank的许可证目前处于暂停状态。希利上周对ITV表示，他预计石油和天然气收入将为新的能源基金提供资金。该报指出，这可能表明他指望获得来自Rosebank的收入。

如果政府成员之间发生冲突，预计将由首相作出最终决定。政府发言人拒绝评论《星期日邮报》的报道，该报道称希利和安迪·伯纳姆据称已同意推动该项目，并强调此事属于能源大臣的职权范围。

能源安全和净零排放部表示，不对猜测发表评论。该部门补充称，在作出决定时将考虑所有相关证据，包括环境评估以及在咨询过程中收到的意见。

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与Jackdaw天然气田的差异

范布勒此前批准开发规模较小的Jackdaw天然气田，但表示其情况与Rosebank不同。她说，英国在向净零排放过渡期间仍将需要天然气，而在北海开采天然气的碳足迹低于进口天然气。

这位大臣指出，Jackdaw面向国内市场，而Rosebank是一个石油田，其大部分产量将被出口。根据《卫报》的数据，Rosebank产生的排放量将约为Jackdaw的七倍；由于石油将被出口，它对英国能源安全的益处可能较小。

最终决定尚未作出，预计将在今年年底前公布。该报评估称，放弃Rosebank将打击北海能源行业，并成为气候活动人士的胜利。工党议员表示，如果项目获批，党内可能出现强烈反对。

范布勒还承诺通过能源基金将未来来自北海的收入用于清洁能源项目。她上周表示，该基金将在预算中获得20亿英镑。

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