南非约翰内斯堡能源公司 City Power 在2025/26财年花费2.36亿兰特，更换因电缆盗窃和破坏行为而受损的电力基础设施。该企业估计，此类犯罪活动导致其电网约20%的停电事件。

据TimesLIVE报道，City Power 在约翰内斯堡 South Hills 地区举行的第九次区域电力会议上公布了这些数据。居民提出了经常停电以及老旧基础设施状况的问题。

老旧变电站与电网保护

City Power 代理首席执行官查尔斯·特卢阿内表示，包括 Wemmer 和 Moffat 在内的重要变电站因其使用年限而面临运行困难。Wemmer 变电站已运行超过70年。该公司正在更换关键部件，并在可能的情况下逐步淘汰老旧设备，以提高供电可靠性。

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City Power 负责保护其电网内超过2.2万个负荷配电点，其中超过3000个已经得到保护。该公司还向南非国防军寻求协助，以打击针对基础设施的犯罪活动，主要是在约翰内斯堡市中心的隧道内。这些隧道中铺设了约14公里电缆。

破坏行为造成的损失

City Power 的数据显示，针对街道照明的盗窃和破坏行为在2024/25财年给该企业造成1.618亿兰特损失。该公司维护近40万盏路灯和约5万公里低压电缆。

该企业还承认存在对承包商维修质量的投诉，并表示计划加强质量控制和对其工作的监督。City Power 计划加大拆除非法接入电网线路的力度，包括在被占用建筑物内的非法接入；在这些建筑物中，未经授权的用电给电网造成额外负担。

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